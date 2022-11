Pietenspelen in plaats van show in Ruchte tijdens intocht Sint Someren

Touwtrekken met pieten

Maar ze kunnen zich ook eerst storten op spellen zoals cadeautjes in een schoorsteen gooien, met de hulp van een piet over een dakrand lopen en touwtrekken met de hulpen van de sint. De pietenspelen duren van 14.15 tot 16.15 uur en alle kinderen kunnen bij de horecazaken aan het plein een stempelkaart ophalen. Een volle kaart levert een klein cadeau op.

We maken het nu makkelijk voor iedereen om snel met Sinter­klaas en de pieten in contact te komen

,,We zijn blij dat het weer kan en dat het zondag goed weer wordt”, vertelt SISS-voorzitter Vera Deenen. ,,Het heeft in verband met corona twee jaar geduurd. We maken het iedereen nu makkelijk om snel met Sinterklaas en de pieten in contact te komen, voor een gesprekje of een foto.”