Pieter uit Deurne is rocker en filosofieleraar: ‘Op de wc kan ik het beste nadenken’

Onderzoek naar overval in Lieshout is afgerond, één verdachte nog op de vlucht

26 mei LIESHOUT - Het onderzoek dat liep naar een gewapende overval in Lieshout in december 2020 is afgerond, meldt de politie. Een man is destijds rond middernacht urenlang in zijn huis vastgehouden en bedreigd met een vuurwapen. Eén van de overvallers is nog voortvluchtig.