Pinkeltje wil peuterwerk Asten overdragen

Boete vanwege te veel migranten in woning Lierop

15:45 LIEROP - Een pandeigenaar aan de Lijestraat in Lierop heeft een boete van ruim tweeduizend euro gekregen omdat er te veel arbeidsmigranten in zijn pand aanwezig waren. Op basis van het bestemmingsplan mogen er vier arbeidsmigranten in het huis wonen.