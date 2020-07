Pip Blom, Personal Trainer en Nouveau Vélo op ‘corona-Misty Fields’ in Asten-Heusden

Vanwege alle beperkingen is het evenement op 4, 5 en 6 september afgeschaald tot twee concerten per dag, steeds voor maximaal 150 zittende bezoekers. Zij kunnen ’s middags eerst deelnemen aan een fiets- of wandeltocht met spelelement in de Groote Peel. Aan de hand van opdrachten kunnen de eerste namen van Misty Fields 2021 worden geraden. In de avonduren zijn de muziekoptredens. Op vrijdag Personal Trainer en The Ballet Bombs, op zaterdag Pip Blom en The Klittens en op zondag Nouveau Vélo en The Hi-Ballin’ Daddies.