PIT stopt illegale bewoning in een loods in Laarbeek

Beek en Donk moet wat langer wachten op opening van nieuwe Huiskamer; biblio­theek wordt erbij getrokken

BEEK EN DONK - De officiële opening van de nieuwe Huiskamer voor Beek en Donk is met enkele maanden uitgesteld. De bibliotheek wordt bij de Huiskamer in het Ontmoetingscentrum aan de Otterweg getrokken, waardoor de opening pas in september kan plaatsvinden.

22 juni