Pizzabakker moet fors snijden: ruim veertig banen weg bij Conveni in Liessel na afhaken Albert Heijn

Liesselse buurt teleurge­steld in Deurne: ‘Geen gesprek, geen overleg. Waar blijft de gemeente?’

18:00 LIESSEL - Ze zien de komst van ongeveer vijftig arbeidsmigranten helemaal niet zitten, de bewoners van 't Zand in Liessel. Het aantal inwoners van het buurtschap zal er in één klap door verdubbelen. 26 gezinnen dienden er officieel een bezwaar tegen in. Ze vinden dat de gemeente met hen had moeten praten en overleggen.