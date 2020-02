Plan: huurappartementen naast kamers voor arbeidsmigranten in zusterflat Deurne

De arbeidsmigranten blijven voorlopig in de zusterflat gehuisvest. De vergunning hiervoor loopt over ruim twee jaar af, laat eigenaar Jimmy Smulders weten. ,,Of het verlengd wordt, weet ik nog niet. Ik ga er wel van uit, maar dat is natuurlijk aan de gemeente. Mijn plannen met het gebouw laat ik daar onder andere van afhangen.”