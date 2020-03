Plan: Koningsdag verplaatsen naar Prinsessedag

,,Vroeger werd op 31 augustus traditiegetrouw Prinsessedag gevierd; dat was de voorloper van Koningsdag. We zijn als ondernemers ook van mening dat er op dit moment veel hogere prioriteiten zijn dan feest vieren. Maar we willen iets hebben om naar uit te kijken voor de hele samenleving, om de positiviteit erin te houden.”

Vandaar het voorstel om dit jaar bij wijze van eenmalige uitzondering Koningsdag te verplaatsen naar maandag 31 augustus. ,,We hopen natuurlijk allemaal dat het gewoon op de 27ste door kan gaan, maar we moeten ook realistisch zijn denk ik. De kans is groot dat het wordt afgelast. En als je dan kijkt naar de enorme inzet van de honderden vrijwilligers van alle Oranjeverenigingen, dan is dat toch jammer? Ik zit zelf in de Oranjevereniging van Deurne, dus weet precies wat er allemaal bij komt kijken. Het zou toch jammer zijn om het een heel jaar over te slaan?”