Plan Markt Asten ‘van alles een beetje’

ASTEN - Het gaat al jaren over het verkeer over de Markt in Asten. Wat de VVD betreft mag het nu voor jaren afgelopen zijn, bleek dinsdagavond inde commissie Ruimte. ,,Laten we er een tijdje over ophouden”, stelt Ilse van Oosterhout . Een verkeersvrije Markt zit er niet in, hoewel drie partijen daarvoor pleiten. Het huidige plan voor een verkeersluwe Markt, daar kan iedereen wel mee leven. Met de nodige opmerkingen en kanttekeningen.