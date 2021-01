Plan megastal in Gemert schreeuwt om uitleg

ORO sluit dagbeste­ding en kinderdag­cen­trum om explosieve uitbraak van corona te voorkomen

20 januari HELMOND/DEURNE - Cliënten van ORO kunnen vanaf woensdag niet meer naar de dagbesteding. Ook kinderdagcentrum Binderen in Helmond sluit de deuren. Net als Lunet Zorg in Eindhoven neemt de instelling voor (verstandelijk) gehandicapten in Helmond en De Peel extra maatregelen om een explosieve uitbraak van corona onder medewerkers en cliënten te voorkomen.