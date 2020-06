Plan om jongerenwerk Gemert-Bakel naar gemeente te halen: ‘trap niet in die valkuil’

Er zijn in de praktijk maar weinig gemeenten die Gemert-Bakel zijn voorgegaan en het jongerenwerk inmiddels in eigen hand hebben genomen. En dat is niet voor niks, stelt FNV-bestuurder Janny Koppens. ,,Je schiet er niks mee op. Jongerenwerk is een vák. Erken dat gewoon en laat het uitvoeren door een organisatie die de kennis en kunde in huis heeft.”



Net als veel andere gemeenten kost de uitvoering van de zorgtaken Gemert-Bakel handenvol geld. Steeds méér geld ook, terwijl Gemert-Bakel het financieel sowieso al hard te halen heeft en dus mínder moet gaan uitgeven. Om ook op die zorgtaken toch nog wat extra's te kunnen besparen, overweegt de gemeente nu om de jongerenwerkers zelf in dienst te nemen.