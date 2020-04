Plan voor arbeidsmigranten verstoort relaties in Liesselse straat

Ze zien het totaal niet zitten, de 45 bewoners van ‘t Zand in het buitengebied van Liessel. Sterker nog: ze zullen er alles aan doen om de komst van vijftig arbeidsmigranten tegen te houden. Het spandoek met daarop ‘Vijftig arbeidsmigranten in dit pand is meer dan bewoners op 't Zand’, is hun eerste actie. Stap twee is een bezwaar indienen als de gemeente een vergunning verleent voor de huisvesting, vertelt Ton van Veghel namens de bewoners.