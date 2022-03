Plan voor betaalbare appartementen in Asten

VIDEO Vrachtwa­gen met geslachte kippen eindigt in sloot bij Deurne, kippen verspreid over weiland

DEURNE - Een vrachtwagen vol geslachte kippen belandde woensdagochtend bij een ongeval aan de Langstraat in Deurne in de sloot. De kippen kwamen daardoor in het weiland te liggen. De chauffeur kwam met de schrik vrij.

