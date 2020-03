Plan voor grotere Aldi in Deurne afgekeurd

Echt zelf ‘aan tafel’ in Laatste Avondmaal van Somerense kunstenaar Peter Slegers

19:00 SOMEREN-EIND/VALKENBURG - Het wiegje van kunstenaar Peter Slegers (57) stond in Someren-Eind, zijn nieuwste creatie ‘Het laatste avondmaal’ hangt over een tijdje in Valkenburg. Mensen kunnen dan als 't ware in het schilderij zelf aan tafel aanschuiven.