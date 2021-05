Plan voor opfrisbeurt centrum Someren goedgekeurd: eerst ombouw Wilhelminaplein, dan Postelstraat

Het Wilhelminaplein in Someren staat al jaren ter discussie in het dorp. Het plein nodigt niet bepaald uit om te bezoeken. Een centrummanager ging er het afgelopen jaar mee aan de slag en heeft nu een plan op tafel gelegd. Het Wilhelminaplein krijgt een aantrekkelijke uitstraling, ook op momenten dat er niets te doen is.

,,We zijn blij dat er eindelijk een reëel beeld is van hoe het plein er in de toekomst uit gaat zien” is de mening van Arnold Verhofstadt. De fractievoorzitter van Leefbaar Someren staat niet alleen hierin: ,,Complimenten voor het college”, vult CDA-fractievoorzitter Arjan Evers aan. ,,We beginnen met het hart van Someren: het Wilhelminaplein moet een plek worden om te verblijven en elkaar te ontmoeten”, aldus wethouder Louis Swinkels.

‘Postelplein komt er karig van af’

Hoewel iedere partij positief reageert, is er bij Marco Stolwijk van Lijst Someren-Heide wel twijfel over de haalbaarheid van de plannen. En hij vindt dat het Postelplein er karig vanaf komt: ,,Het is een plein met geschiedenis waar van vroeger uit veel is gebeurd in Someren.”

Stolwijk toont zich tevens tevens kritisch over de communicatie die er was met omwonenden en belanghebbenden: ,,Wij spreken veel mensen die aangeven dat ze niet gehoord zijn.” Louis Swinkels is het daar duidelijk mee oneens: ,,Er zijn drie bijeenkomsten geweest waar iedereen haar mening kon geven”, stelt de wethouder.

Over het Postelplein zegt hij: ,,Uit de visie blijkt dat het centrum van Someren een stuk compacter moet worden. Vandaar dat het Postelplein wat minder benoemd wordt. Mocht het in de toekomst haalbaar zijn dat de Postelstraat vol met winkels komt, dan wordt er zeker gekeken naar dit plein.”

‘Winkels in Varendonck-gebouw’

Het tweede gebouw van het Varendonck College is punt van discussie: Volgens Bart de Groot van de Gemeenschapslijst moeten er winkels in het leegstand pand komen: ,,Dit is een unieke kans om op extreem korte afstand iets nieuws te ontwikkelen, waarbij de horeca tussen twee winkelgebieden komt te liggen.”