Plan voor windmolens in De Rips lijkt kansloos, bewoners zijn massaal tegen, politiek volgt ook

Vernieu­wing centrum Bakel gaat van start

19 april BAKEL - Het is de eerste stap in wat een hele serie stappen wordt: de opknapbeurt van de rotonde aan het begin van het centrum van Bakel, op de hoek van de Dorpsstraat en de Gemertseweg. Over een paar weken volgt de volgende stap: de renovatie van het Wilbertsplein in het hart van Bakel.