Plan voor woningen in voormalig klooster Mariëngaarde in Aarle-Rixtel

De eigenaar heeft hiervoor een bestemmingsplanwijziging aangevraagd. Het gaat om het deel dat in gebruik is geweest als gemeenschapshuis en bibliotheek. Het wordt momenteel anti-kraak verhuurd. Mariëngaarde is in 1856 gebouwd, als vestiging van de Zusters van Liefde van Tilburg. De laatste zeven zusters vertrokken in juni 2010. Een ander deel van het klooster, waar nu De Loods architecten en adviseurs is gevestigd, is al opgeknapt.