Plannen De Heihorsten in Someren onderzocht

SOMEREN - Negen jaar is het al stil op de plek waar ooit restaurant ‘t Weekend in Someren stond. Een projectontwikkelaar met allerlei bouwplannen voor de grond aan de Provincialeweg ging na een jarenlange juridische strijd failliet. Grondeigenaar Bas van den Boomen waagt daar nu een nieuwe poging.

Het is allemaal nog erg pril. Vorige week zaten Bas van den Boomen en een ambtenaar van de gemeente pas voor het eerst aan tafel om de bouwmogelijkheden te verkennen. Duidelijk is dat er een horecabestemming op het perceel rust. Bas en zijn vrouw Marion hebben een evenementenbureau en willen hun vleugels graag daar uitslaan en wethouder Louis Swinkels rept al van een evenementenherberg.

Marion van den Boomen is daarentegen iets gereserveerder. Volgens haar is een combinatie van horeca en groepsactiviteiten reëel. ,,We onderzoeken of we daar iets kunnen, maar het staat nog in de kinderschoenen. We hebben geen haast”, schetst zij de situatie. Swinkels juicht het toe als er iets nieuws ontwikkeld wordt. ,,Dit plan ligt tegen het chaletpark Somerdaal aan. Aan de andere kant zijn er onder meer plannen voor een bungalowpark. Het is daar heel lang stil geweest, maar als er eentje het lont in een kruitvat steekt dan volgen er meer.”

Momenteel werkt hij samen met veel lokale ondernemers aan allerlei plannen om Someren aantrekkelijker te maken. Samen willen ze recreatiegebied De Heihorsten op de kaart zetten, wat voor meer reuring in het dorp moet zorgen.

Parel

Swinkels zit ook geregeld aan tafel met Land van Horne om te praten over de toekomst van Huize Witven. De zorgverlener gaf eerder al aan voorlopig geen concrete bouwplannen op die plek te hebben, maar Swinkels kijkt al wat verder vooruit. ,,Dat is een parel van een perceel. De veertig tot zestig mensen die er nu wonen zouden in de toekomst wellicht richting Eegelshoeve kunnen. Daar is ruimte om te bouwen. Je moet dan wel eerst grond aankopen en het bestemmingsplan wijzigen. Dan krijg je een directere aansluiting op het dorp. Maar dat gaat nog wel enkele jaren duren.”

Lokaal bouwbedrijf Van Bree zei het al, later sloot horecaondernemer Guus Knoops zich daarbij aan en nu is wethouder Louis Swinkels de volgende in dat rijtje; allemaal vinden ze dat Someren momenteel de strijd aan het verliezen is met onder meer Asten. ,,We blinken niet uit in een supergezellig centrum”, reageert de wethouder.