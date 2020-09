Plannen De Heuvel in Lieshout online gepresenteerd

LIESHOUT - De plannen voor De Heuvel in Lieshout worden vanavond voor het eerst in het openbaar gepresenteerd. Vanwege corona vindt de bijeenkomst niet plaats in een zaaltje van het gemeenschapshuis, maar in de raadszaal van het gemeentehuis in Beek en Donk. Belangstellenden kunnen de presentatie online volgen via www.laarbeek.nl.