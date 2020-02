Planters: handen af van Gemerts kinderbos

Voor honderd gulden (later vijftig euro) een boom planten voor een zoon of dochter. Dat kon jarenlang in Gemert. Het kinderbos bij visvijver Dribbelei werd een succes. In 1995 gingen de eerste boompjes de grond in, acht jaar later stond het bos vol. De gemeente gaf zelfs bij de aangifte van geboorte een foldertje mee over deze mogelijkheid om je kind te eren. Nu dreigt een deel van de 148 eiken, kastanjes, beuken en essen te moeten wijken. Vanwege nieuwbouwplannen.