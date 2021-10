Platina paar Harrie Kuunders en Mia Kuunders-Welten uit Deurne: ‘We genieten van alle aandacht’

DEURNE - De dag dat de verslaggever komt is het precies zeventig jaar geleden dat Harrie Kuunders (94) en Mia Kuunders-Welten (93) trouwden in het Deurnese gemeentehuis. Mia vertelt met een lach hoe dat destijds ging. „Je mocht de kerk pas in als je al wettelijk getrouwd was. Dus wij zeggen altijd: ‘13 oktober voor de wet en 16 oktober voor het bed’”.

De feestelijkheden zijn nu ook verspreid over twee dagen. Deze woensdag komt burgemeester Buter op bezoek. Dat vindt het paar een hele eer. Ook zijn ze trots op de felicitatiebrieven en bloemen van de koning en van de commissaris van de koning. Die krijgen een speciaal plekje. Dochter Ank kan amper nog vazen vinden voor alle boeketten.

Trouwdatum: 13 oktober 1951 voor de wet en 16 oktober voor de kerk

Woonplaats: Zeilberg, gemeente Deurne

Kinderen: Dochter Ank en zoon Nol, twee kleinkinderen

Voor Harrie, die vanwege zijn gezondheid niet aan het gesprek kan deelnemen, roepen die bloemen bijzondere herinneringen op. Na zijn pensioen bij Robur werkte hij jarenlang als bezorger voor Van Deursen Bloemen. „Autorijden deed hij graag”, vertelt zijn vrouw. „Tot zijn 85e reden we overal naartoe met z’n tweeën. We gingen bijvoorbeeld naar Kevelaer in Duitsland of reden langs de Maas in Limburg.”

Quote We genieten van alle aandacht. Er is zoveel belangstel­ling, van de krant, van bekenden, van de burgemees­ter. Het kan niet op Mia Kuunders-Welten

De twee leerden elkaar kennen in het centrum van Deurne. „Als Liesselse ging ik daar op stap. Harrie, een echte Zeilbergenaar, liep er ook rond. Op het Postpaadje, achter de oude bioscoop Bio-Vink, raakte het aan.” Het duurde nog drie jaar voor het stel trouwde omdat Harrie eerst in militaire dienst moest.

Het kersverse paar kon door de hoge woningnood geen huis krijgen, maar daar vonden Harrie’s ouders iets op. Zij hadden achter hun woning aan de Pannenschop een schuur staan, een voormalig kippenhok. Dat werd omgebouwd tot huisje. Dochter Ank kwam er ter wereld. Drie jaar later volgde zoon Nol.

Volledig scherm Harrie en Mia Kuunders kregen woensdag een bezoekje van burgemeester Buter. © Rene Manders/DCI Media

Zeilberg is altijd hun stek gebleven. In de Margrietstraat bewoonde het gezin drie huizen. Sinds zeven jaar woont het jubilerende paar aan het Kerkplein, waar ze het erg naar hun zin hebben, vertelt Mia. „De mensen hier helpen elkaar, ook al zijn de meeste al wat ouder. En vandaag krijgen we heel veel kaarten uit de buurt.”

Het brengt herinneringen terug aan hun 65-jarige bruiloft. „Dat hebben we toen groot gevierd met een feest en receptie in Den Draai. Er kwamen 170 mensen op af. Het leek wel of de halve Zeilberg was uitgelopen.” Dit keer is het feestje bescheidener. Op de dag van het kerkelijk huwelijk heeft het stel een etentje met naaste familieleden. Dit wil trouwens niet zeggen dat ze zich minder feestelijk voelen. „We genieten van alle aandacht. Er is zoveel belangstelling, van de krant, van bekenden, van de burgemeester. Het kan niet op.”

Volledig scherm De trouwfoto van het platina paar Harrie en Mia Kuunders uit Deurne-Zeilberg. © familie Kuunders