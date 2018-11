PlatOO houdt beide openbare basisscholen in Asten open

Bestuursvoorzitter Annemie Martens van PlatOO is blij. ,,Wij vinden het net als ouders heel belangrijk dat kinderen in hun eigen wijk naar school kunnen. Dat we onze basisschool in Asten-West openhouden, betekent vastigheid voor ouders en kinderen. We bieden natuurlijk graag een vertrouwde basis in de wijk voor goed openbaar basisonderwijs dat letterlijk en figuurlijk dicht bij de mensen staat”, aldus bestuursvoorzitter Annemie Martens in een schriftelijke verklaring.