Pleidooi GGD in Someren: Permanente ID-controle op drankverkoop

Het mag allemaal wel wat urgenter en strenger, tot die conclusie komt Ellen van Bree na enkele maanden gegevens verzamelen over de controle op de verkoop van alcohol en drugs aan jongeren. De GGD-adviseur leidt voor de gemeente Someren een project om de integrale aanpak ervan te verbeteren.

In een bijpraatsessie met de politiek deed ze de suggestie dat de gemeente bij de eerste afgifte van een ID-kaart ook informatie over alcohol verstrekt. Daarnaast ziet ze graag minder verschillen tussen de horeca, sportverenigingen en jongerencentra ; overal zouden dezelfde regels moeten gelden voor het schenken van alcohol. Maar ook moet overal hetzelfde worden opgetreden bij overtredingen en uitwassen, vindt ze.

Volledig scherm Ellen van Bree/GGD Zuidoost-Brabant © ED

Geen controle als het druk is

Het is bepaald geen geheim dat in Someren jongeren tussen 12 en 18 stevig drinken, en daarin voorop gaan in de regio. Om dat probleem te tackelen heeft de politiek afgelopen voorjaar Van Bree in stelling gebracht. Zij zamelt gegevens in van onder meer de politie, ambulancediensten, Novadic-Kentron en EHBO'ers op festivals. Op grond daarvan en uit onderzoek met 'mystery shoppers', oftewel testkopers, merkt ze dat handhaven op leeftijd niet altijd meevalt. Daarom noemt ze het vanzelfsprekend moeten dat iemand bij het kopen van alcohol zijn legitimatiebewijs toont. Altijd en overal. Ook als het druk is, een argument dat nu door betrokkenen wordt gegeven als controles achterwege blijven.

Weerstand opwekken

Dat verwondert CDA'er Ellen Zegwaard dan weer niet. ,,Hoe vaak werken kinderen van vijftien tot zeventien jaar op plekken waar alcohol verkocht wordt? Ze zijn zelf te jong om te mogen drinken, maar moeten vaststellen of iemand oud genoeg is om drank te kopen.'' Die jonge leeftijd hoeft volgens Van Bree niet per se een goed toezicht in de weg te staan. ,,Het is maar hoe streng je ze instrueert. Bij supermarkten hameren ze flink op ID-controles.''

,,Wie alles wil oplossen met handhaven, wekt weerstand op", aldus Angeline Nagel (CDA). ,,Er moet ook een beroep worden gedaan op verantwoord gedrag.'' Daar kan Arnold Verhofstad (Leefbaar Someren) zich in vinden. ,,Het begint bij preventie.''

Biercantus en stunts