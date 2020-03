Pleidooi voor autovrij centrum Someren

Volgens hem zien meerdere vastgoedeigenaren en ondernemers dit plan wel zitten, bleek uit een eerdere besloten bijeenkomst vorige week. Of het financieel allemaal haalbaar is zal nog moeten blijken uit nader onderzoek. ,,De deur staat op een kier, hij is in elk geval niet dicht. Sonnemans staat ervoor open, hij wil er alleen financieel niet op achteruitgaan en dat is logisch. Er wordt in elk geval weer met elkaar gesproken”, aldus Speetjens. ,,Maar er zijn nog wel wat beter op de weg”, ziet zijn collega Peter Geerts ook. Dan gaat het onder meer om het uitkopen van partijen. Tevens is nog niet bekend wat omwonenden en andere partijen in het centrum er precies van vinden.