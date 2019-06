Plek voor Magic Mouse-achtbaan op kermis Deurne

De achtbaan bestrijkt een oppervlakte van 18 bij 32 m2. Net als bij andere achtbanen worden karretjes omhooggetrokken, waarna het afdalen kan beginnen maar halverwege de baan gaan de karretjes ronddraaien en raak je als inzittende gedesoriënteerd. ,,De achtbaan is echt leuk", verzekert André Vonk, directeur van de Kermisgids. Het bedrijf organiseert kermissen in heel Nederland, zoals die in Deurne. ,,Het draaien geeft een extra dimensie aan deze achtbaan." Zelf is hij er al een aantal keer in geweest.

Omvang

Het was al een tijd zijn wens om deze achtbaan op de Deurnese kermis neer te zetten. ,,Het kon jaren niet, omdat er geen plek voor was", zegt Vonk. Het betekent concessies doen; door de omvang van de attractie is er minder plaats voor andere kramen, draaimolens en grijpkasten. Vonk: ,,Ik denk niet dat hij er volgend jaar weer staat." Maar voor een keer moet het kunnen, vindt hij.

Wat ook een rol speelt, is dat de exploitant van de Magic Mouse graag in Deurne wil draaien. Waardoor dat komt? ,,Deurne heeft een goede kermis. De mensen willen worden vermaakt, ze gaan er graag naartoe", aldus Vonk. Daarnaast is er een prima locatie waar de eigenaren van de attracties hun woonwagens kunnen plaatsen.