Plekken zoeken waar bomen oud kunnen worden

Waar bomen oud kunnen worden

,,Deze dag is bedoeld als inspiratie om alle natuurverenigingen en andere geïnteresseerden te laten zien wat het project inhoudt in de hoop dat zij in de herfst met nieuwe locaties komen. Wij zijn namelijk op zoek naar plaatsen waar bomen oud kunnen worden. Soms vallen er nou eenmaal bomen uit en als we niks vervangen wordt het steeds minder. Boeren of bewoners van het buitengebied kunnen zich daarvoor bij ons melden. Het uitgangspunt is dat het gratis gebeurt maar de eigenaar moet wel een plek bieden voor minimaal zestig jaar”, vertelt Martijn de Greef, vakspecialist groen, natuur en landschap van de gemeente Gemert-Bakel.