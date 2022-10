Plezier bieden aan álle kinderen staat voorop bij 75-jarig Jong Nederland Zeilberg

DEURNE-ZEILBERG - Bijna iedereen in de Zeilberg kent wel iemand die bij Jong Nederland Zeilberg actief was of is. De vereniging in het voormalige kerkdorp van Deurne heeft een rijke historie. Op 5 november viert ze haar 75-jarig bestaan.

In al die jaren hebben heel wat kinderen en jongvolwassenen plezier beleefd aan buitenspellen, sporten, koken en knutselen. Zoals nu met de allerjongsten, 4- tot 7-jarigen, die in de weer gaan met bladeren, eikels en kastanjes. Ze hebben die vorige week tijdens hun herfsttocht verzameld.

„Elke groep doet iedere week iets anders”, vertelt voorzitter Anita Janssen, zelf al 28 jaar verbonden aan de club. „We ondernemen veel buiten. Ons jaarlijkse zomerkamp is een hoogtepunt. Dan zetten we onze tenten op ergens in Nederland en leven we back to basic.”

Quote Als ik zie dat zij lol hebben, heb ik dat ook. Gijs van Kampen, Jong Nederland Zeilberg

Het bedenken en het opzetten van alle activiteiten komt voor rekening van de leiding. Dat zijn vijftien jonge mensen die veelal uit eigen gelederen komen, net als de 23-jarige Layla Afissa. „Het is een uitdaging om telkens iets nieuws te verzinnen. Een tijdje terug had ik samen met mijn collega een spooktocht georganiseerd. Hierop kregen we veel leuke reacties. Daar doe ik het voor.”

Behoefte aan onderling contact

Ook bij Gijs van Kampen (16) staat het plezier dat de kinderen hebben voorop. „Als ik zie dat zij lol hebben, heb ik dat ook.” Hij geeft leiding aan de jongsten sinds hij zijn introductiecursus bij de overkoepelende organisatie Jong Nederland heeft afgerond. Hiernaast is hij zelf nog lid van de oudste groep, de Kampioenen. Alle groepsleiders hebben samen een maandelijkse avond, vertelt de voorzitter. „Dat is ontstaan tijdens corona. Toen bleek dat de behoefte aan onderling contact groot was. Het is een van onze manieren om vrijwilligers te binden.”

De pandemie hakte er qua ledenaantal flink in. „Gelukkig zien we nu weer een stijgende lijn. Vooral bij de jongste groep is er nieuwe aanwas.” Jong Nederland Zeilberg heeft vaker met hetzelfde bijltje gehakt. Eind jaren 80 was er bijvoorbeeld ook een terugval. Net als toen zetten ze nu hun schouders eronder.

Mobiele telefoon

Er wordt samenwerking gezocht met andere, Zeilbergse verenigingen. Ook worden er nieuwe spellen bedacht waarbij de mobiele telefoon een rol speelt. Janssen: „We gaan met onze tijd mee, maar één ding blijft onveranderd: iedereen is hier welkom.” Van oorsprong had de club een rooms-katholiek karakter, maar dat is al lang niet meer zo, zegt Afissa „Ongeacht je geloof, gender of dat je een rugzakje hebt, voor iedereen bieden wij een veilige haven.”

Het jubileumfeest vindt plaats op zaterdag 5 november met een kindermiddag, receptie en reünie. Op jongnederlandzeilberg.nl staat meer informatie.