Plofkraker opgepakt in Deurne, maakte miljoenen euro’s buit in Duitsland

DEURNE - Een plofkraker, die in een criminele bende geldautomaten opblaast in Duitsland, is dinsdag aangehouden in Deurne. Dat meldt Europol. Naast de verdachte, werden twaalf andere leden eerder dit jaar al aangehouden. De bende wordt verdacht van 21 plofkraken met enorme explosie’s in Duitsland waarvan de schade tot in de miljoenen loopt.

Samen met de Duitse collega’s jagen politie en Justitie al langere tijd op plofkrakers. Meer dan 100 agenten werden ingezet tijdens het onderzoek. De andere leden werden op verschillende plekken in Nederland, België en Duitsland aangehouden.

De 13 verdachten bliezen op meerdere plekken in Duitsland in totaal 21 geldautomaten door middel van enorme explosie’s. Volgens Europol maakten zij zo’n 1,6 miljoen euro buit.

4 miljoen euro schade

De schade die zij met de plofkraken aanrichtten was nog groter. De totale schade wordt namelijk geschat op zo’n 4 miljoen euro.

Naast de financiële schade noemt Europol de plofkraken ook erg gevaarlijk. De verdachten hielden geen rekening met het gevaar voor omwonenden, met zelfs een mogelijkheid tot de dood als gevolg.

Zo raakte een bewoner van een bovengelegen woning in de grensplaats Schüttorf gewond bij het opblazen van een geldautomaat. En ook twee families moesten bij een plofkraak in Duitsland door de brandweer uit hun appartementen worden gered. Of de aangehouden verdachten of andere plofkrakers hier verantwoordelijk voor waren, is niet bekend.

Vaker in Duitsland

Het aantal plofkraken in Duitsland is sinds 2020 flink gestegen. Dat meldde de federale recherche (BKA) vorig jaar in haar gepubliceerde jaarverslag over 2020. Volgens de federale recherche is dat ‘hoogstwaarschijnlijk’ toe te schrijven aan preventiemaatregelen van de exploitanten van de geldautomaten (bijvoorbeeld gasneutralisatiesystemen) en meer preventieve maatregelen in Nederland. „Vooral de nachtafsluiting of de technische sluiting van geldautomaten in Nederland heeft waarschijnlijk geleid tot een verplaatsingseffect naar Duitsland”, liet de politie weten.

Steeds extremer

Het aantal plofkraken waarbij de daders explosieven gebruikten in plaats van de geldautomaten op te blazen door er gas in te laten lopen, steeg de afgelopen jaren spectaculair. Uit het jaarverslag van 2020 bleek ook dat plofkrakers uit Nederland vaker explosieven gebruiken dan andere dadergroeperingen.

In 2019 was er al een flinke toename van plofkraken in Nederland. Bekijk de video hieronder.

