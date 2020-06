Plots is het stil in de nertsenfarm, ‘normaal hoor je het gepiep van de pups’

update Ruimingen nertsen verderge­gaan bij bedrijven in de regio

7 juni HELMOND - Het ruimen van de met corona besmette nertsenbedrijven in de Peel is zondag verdergegaan. Zaterdagochtend werd gestart bij de farm van Huub Kuijpers in Deurne, waar 1600 moederdieren en hun pups werden gedood. Zondag volgden de nertsenhouderijen in Beek en Donk (Van den Boogaard, Peeleindseweg), Milheeze (Kuunders, Bankert) en een van de getroffen bedrijven in Landhorst. Bij een vierde bedrijf gaat maandag de ruiming verder.