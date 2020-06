Pluk je eigen boeket bij Pluktuin Mooy in Aarle-Rixtel

Nieuwe eigenaren treden terug bij voormalig protes­tants kerkje in Asten

10:42 ASTEN - Hein en Rieke van Heugten stoppen woensdag 1 juli als eigenaren van het voormalige Protestants kerkje aan de Lindestraat in Asten. De coronacrisis heeft voor hen de definitieve doorslag gegeven, schrijven zij op de Facebookpagina van In de Gloria. Hun voorgangers Marieke Zantingh en Roy van Golstein Brouwers nemen de zaak weer over.