PNL: eigen wethouder en bezuiniging van tafel

Partij Nieuw Laarbeek (PNL) reageerde woensdagvoor het eerst op de brief van de andere politieke partijen, De Werkgroep, ABL, CDA en PvdA. Daarin lieten de vier weten dat PNL hun wethouderspost kwijt is. De partij blies onlangs de samenwerking tussen alle partijen op door tegen bezuinigingsmaatregelen te stemmen. Ze offerden daarbij hun eigen wethouder Ria van der Zanden op.

PNL is niet meer welkom om mee te regeren, maar wel om ‘mee te blijven denken’, vinden de vier. ,,De komende tijd zullen we bijvoorbeeld keuzes maken over waar bezuinigd moet worden. We nodigen PNL uit om te blijven meedenken. Het zou jammer zijn als we teruggaan naar een oppositie en een coalitie”, liet Rick van Bree van De Werkgroep eerder al aan het ED weten.

PNL -met negen zetels de grootste partij- laat weten zich nog altijd in de gezamenlijke plannen te kunnen vinden. ,,Maar wij stellen vast dat twee afspraken door de andere vier partijen worden geschonden. De eerste is om een bestuur te vormen met een raadsbrede vertegenwoordiging. Door de grootste partij uit te sluiten van deelname aan het college wordt deze afspraak naar de prullenbak verwezen. De tweede afspraak is om terughoudend te zijn met het verhogen van de lasten voor onze inwoners. In het akkoord wordt als ‘uitgangspunt de vastgestelde begroting van 2018’ genomen, waarin een structurele ozb-stijging van 3% per jaar is opgenomen. Dit percentage verbleekt bij de ozb-verhoging (38%) waar de andere vier partijen mee hebben ingestemd.”

PNL houdt vast aan de twee afspraken, te meer omdat er volgens de partij onderweg door hen al ‘heel erg veel concessies zijn gedaan’. Onder de streep betekent dit dus: een flinke verhoging van ozb van tafel en een wethouder van PNL in het gemeentebestuur. Wat de andere vier partijen hier van vinden, is donderdagavond onderwerp van gesprek.

Burgemeester Frank van der Meijden vindt de hele toestand ‘ontzettend jammer’. Zijn belangrijkste missie is deze dagen ‘de zaak bij elkaar te houden’. ,,Het gezamenlijke akkoord had een keerpunt moeten zijn in Laarbeek. We hebben hier een verleden waarin de politieke verhoudingen onder druk stonden en met de samenwerking leek daar een einde aan te komen. Nu blijkt dat het niet gelukt is en dat betreur ik. Het is zaak om met elkaar in gesprek te blijven. Ik heb het gevoel dat de partijen dat ook doen. Als procesbegeleider kan ik niets anders doen dan de ondersteuning te bieden die gewenst is. Ze zullen er samen uit moeten zien te komen.”