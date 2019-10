PNL-fractievoorzitter Bowen Straatman stopt

Nieuwe uitbaters voormalig protes­tants kerkje Asten

11:06 ASTEN - Marieke Zantingh heeft haar bedrijf In de Gloria, gevestigd in voormalige protestants kerkje aan de Lindestraat in Asten, verkocht aan Hein (38) en Rieke (35) van Heugten. Zantingh heeft 5,5 jaar culturele en zakelijke evenementen gehouden in het kerkje.