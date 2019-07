PNL gaat opnieuw eigen weg in Laarbeek

Weg naar veilige N270 in Deurne is er een vol vertraging

12 juli DEURNE - Het lintje voor de opening van het nieuwe stuk N270 had deze dagen doorgeknipt moeten worden. De realiteit is dat het niet echt wil vlotten met de herinrichting van de Langstraat in Deurne. Onder meer door bezwaren en grondaankoop is de weg -een van de onveiligste van de provincie- in oktober 2022 klaar.