Poging tot verplaatsen varkens komt door verstandshuwelijk in Gemert-Bakelse politiek

Natuurlijk blijft dat nog even de vraag. Maar alleen al dat er in de Gemert-Bakelse politiek nu toch een ultieme poging wordt ondernomen een groot maatschappelijk probleem op te lossen, dat is pure winst. Want het is nog maar kort geleden dat de uitbreidingsplannen van de ondernemer aan de rand van de wijk Paashoef voor diepe, diepe verdeeldheid binnen de raad zorgde.