Politici Asten willen elkaar in ogen kijken

ASTEN - Bij beslissingen over belangrijke onderwerpen in Asten willen politici elkaar recht in de ogen kunnen kijken. Daarom vergadert de lokale politiek volgende week drie keer in gemeenschapshuis De Klepel.

Asten is een van de weinige gemeenten in de regio die tot nu toe geen enkele digitale vergadering heeft gehouden. Een kleine maand geleden kwam de gemeenteraad fysiek bijeen in de hal van het gemeentehuis voor de benoeming van de nieuwe wethouder John Bankers. Nu onder meer de toekomstige financiering van museum Klok & Peel op het programma staat, volgen opnieuw drie bijeenkomsten met inachtneming van alle RIVM-maatregelen.

,,Het presidium (overleg zes fractievoorzitters in raad, red.) heeft dit besloten”, vertelt raadsgriffier Mariëtte van Erp. ,,We laten het telkens afhangen van de agenda’s. De politici vinden het noodzakelijk om elkaar bij bepaalde onderwerpen in de ogen te kunnen kijken. Ze willen dan geen last hebben van technische mankementen. Ze hebben wel digitale bijeenkomsten gehad, zoals bij Senzer bijvoorbeeld, maar dit bevalt beter.”

Plek voor maximaal dertig mensen

In het gemeenschapshuis aan de Kerkstraat zijn volgens haar betere mogelijkheden om fysieke bijeenkomsten mogelijk te maken. De raadsleden zitten in een cirkelvorm, de wethouders worden telkens naar het spreekgestoelte gevraagd. Tussen iedere zitplaats zit anderhalve meter. Er is plek voor maximaal dertig mensen, inclusief de commissieleden.

Er is dus ruimte voor publiek, maar mogelijke insprekers bij bepaalde onderwerpen hebben voorrang. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via griffier@asten.nl. Politici zijn vooraf geïnstrueerd om de vergadering zo kort mogelijk te houden. Mensen met verkoudheid, die hoesten of koorts hebben worden niet toegelaten.