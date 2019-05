Politie bekeurt binnen twee uur vijf beschonken automobilisten in Lierop

Update + Video Vrachtwa­gen vol hooibalen in brand op N279 bij Ommel, weg urenlang dicht

25 mei OMMEL - Op de N279 in Ommel heeft zaterdagmiddag een vrachtwagen vol hooibalen in brand gestaan. Dat meldde de brandweer, die al vrij snel opschaalde. Zowel de vrachtwagen als de lading stonden in lichterlaaie. De weg was bij de afrit van de A67 sinds ongeveer 15.00 uur dicht, maar is inmiddels weer open.