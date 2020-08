Politie duikt mes op dat gebruikt werd door 15-jarige verdachte bij steekpartij in Deurne

Jongen (15) opgepakt voor neersteken Helmonder (18) na stapavond in Deurne

18 augustus DEURNE - Een 15-jarige jongen uit Horst is dinsdagochtend aangehouden voor een steekincident afgelopen zaterdag in Deurne. Daarbij werd een 18-jarige man uit Helmond meerdere malen gestoken. De politie vermoedt dat de 15-jarige verdachte verantwoordelijk is voor de steekpartij.