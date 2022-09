Politie gaat ervan uit dat bosbranden aan Raktseweg in Deurne zijn aangestoken, onderzoek gestart

Verwaar­loosd pandje in Gemert wordt sfeervolle tattooshop

GEMERT - Architraven, plinten, lijsten, rollatten aan de plafonbalken, deur uitfrezen voor het deurbeslag, plafondplaten, deurtjes van de meterkast, isolatie… Je kunt het zo gek niet bedenken of Claudia Brouwers heeft het gemaakt, aangebracht, verbeterd of veranderd in haar mooie oude nieuwe pandje op Binderseind 21 in Gemert.

29 augustus