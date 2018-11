Politie houdt man uit Beek en Donk aan in Someren: stond gesignaleerd bij Poolse autoriteiten

Ge­mert-Ba­kel blijft hopen op ander besluit N279

23 november DEN BOSCH - In een laatste poging om de provincie op andere gedachten te brengen, toog vrijdagochtend een zware delegatie vanuit Gemert-Bakel richting het provinciehuis in Den Bosch. Of die poging effect heeft gehad, moet op 7 december blijken. Dan valt het definitieve besluit over de aanpassingen aan de N279.