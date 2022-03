Politie krijgt zeven tips binnen na overval op Mark Gillis: ‘Er lijkt interessante informatie bij te zitten’

Carnavals­op­tocht in korte broek en lichtjespa­ra­de met coronajas­je in Sint-Oedenrode en Deurne: ‘Te lang wegblijven is niet goed’

DEURNE/SINT-OEDENRODE - De optochten zijn een tikje anders dan anders, maar wat hebben ze er bij de Heikneuters in Deurne en in Papgat Sint-Oedenrode zin in. Dit halfvastenweekend is het inhalen, afsluiten en vol goede moed door naar een nieuw carnavalsseizoen.

27 maart