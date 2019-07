Politie over inval bij autohandelaar: ‘Mogelijk Libanees drugsgeld witgewassen in Mariahout’

Om 7.00 uur in de ochtend ging maandagochtend al de mobiele telefoon van Jan Corsten al. Of hij even open wilde doen, de FIOD stond bij hem in Mariahout op de stoep. „Ik moest meteen mijn telefoon inleveren en ze vroegen om de sleutels van het bedrijf.” Het door hem opgerichte autobedrijf Auto Corsten ligt aan de overkant van de straat. Het bedrijf wordt inmiddels gerund door zijn zoon, maar die is niet bereikbaar voor commentaar. Corsten weet wel waarom: „Ze hebben zijn telefoon natuurlijk ook afgepakt.”



Pas een paar uur later werd hem dankzij de berichten in de media duidelijk waar de opsporingsdiensten het bedrijf van verdenken: btw-fraude bij de export van auto’s. Corsten bevestigt dat er jaarlijks de nodige tweedehands leaseauto’s naar het buitenland gaan, grofweg 1500 stuks vanuit Mariahout alleen al. De auto’s gaan onder andere naar landen als Hongarije. „Daar zijn ze gek op hybride auto’s. Dan hoef je minder wegenbelasting te betalen, mag je gratis parkeren. Daar zitten veel van onze grote klanten, we verkopen niet aan nepbedrijven.”