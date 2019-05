Politie treft bij huiszoeking in Asten handelshoeveelheden cocaïne en GHB aan

Jonge boeren blij met Europese impuls

9:36 EINDHOVEN - Hoe het kredietprogramma er precies uit gaat zien, is nog niet duidelijk. Maar jonge boeren in deze regio zijn blij met het Europese initiatief om de vergrijzing in de landbouwsector tegen te gaan en bedrijven van jonge ondernemers extra te ondersteunen.