Politie valt drugshuis in Aarle-Rixtel binnen: 5 mensen opgepakt

Varkenshou­der Van den Broek Someren nadert miljoen schuld

10 mei DEN HAAG/SOMEREN - Voormalig varkenshouder in Someren Bram van den Broek is naar de Raad van State gestapt om onder een dwangsom van 600.000 euro aan de gemeente Someren uit te komen. In een eerdere procedure eiste de gemeente van hem ook al 345.000 euro.