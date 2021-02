Politie vindt automatisch vuurwapen, twee auto's en duizenden liters drugsafval in amfetaminelab Neerkant

Alle linkse partijen in Deurne samen de verkiezin­gen in

24 februari DEURNE - Ze willen geen kiezers van elkaar stelen, maar elkaar juist versterken. Om die reden stellen de PvdA Deurne, Progressief Akkoord en GroenLinks zich samen als één partij verkiesbaar in 2022. Of het geheel van partijen een andere naam krijgt, is nog niet helder. Ook is er nog geen lijsttrekker.