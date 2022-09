Politie voorkomt gezinsdrama in Asten, vader probeerde zijn zoontjes (6 en 7) te vermoorden

Geen spelers, en dus doet voetbal­club uit Deurne aan geen enkele competitie mee

DEURNE - Op sportpark Vreekwijk is het voorlopig stil. Door een gebrek aan spelers is er komend seizoen geen enkel team van Racing Boys in competitie. Toch gooit de Deurnese voetbalclub de handdoek nog niet in de ring.

13 september