Politie zoekt in Deurne naar verdachten van gewelddadige overval op 80-jarige vrouw; één persoon aangehouden

Peuterop­vang onder druk in Deurnese dorpen

9:36 Peuterspeelzaal In Den Dop in Vlierden is sinds deze week voorgoed gesloten. Een van de oorzaken van sluiting is het teruglopend aantal peuters. Helenaveen kampt met dezelfde problemen. Daar blijft 't Eierdöpke in ieder geval open tot het einde van het jaar.