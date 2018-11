Politiek Asten kijkt vragend toe vanaf de zijlijn

ASTEN - Hij stuurde zaterdagochtend direct een appje naar de verantwoordelijk wethouder en tevens partijgenoot Theo Martens. CDA’er John Bankers wilde na het lezen van het krantenbericht over het openhouden van basisschool De Horizon wel eens weten wat er precies aan de hand is. ,,Hij zei dat het college het nog moest bespreken”, zegt Bankers. ,,Wij hebben nu nog veel te veel vragen, dus ik geef nog geen mening. We wachten nadere berichten vanuit het college en de schoolbesturen af.”

Eind januari stemde de gemeenteraad in ruime meerderheid in met plan van Prodas (katholiek onderwijs) en PlatOO om terug te gaan van zeven naar vier scholen in Asten. Twaalf raadsleden (CDA, Algemeen Belang, VVD en twee raadsleden Leefbaar Asten) stemden voor, vier tegen (PGA, D66-Hart voor Asten en Ellen Berkers van Leefbaar Asten). En toen kwam als donderslag bij heldere hemel het persbericht van PlatOO dat het toch een tweede openbare school in Asten wil open houden.

Hoe nu verder? Veel raadsleden lijken het niet te weten. ,,Het probleem is nogal complex. Er ligt een raadsbesluit en dat kun je niet zomaar in je eentje herzien”, vindt Math Vankan van Leefbaar Asten. ,,Maar het is ingewikkeld, dus ik onthoud me van verder commentaar. Het is nu eerst aan de verantwoordelijk wethouder.”

Spagaat

VVD’er Ton van Egmond zegt in een spagaat te zitten. In januari schaarde hij zich nog achter het voorstel om het aantal scholen in Asten terug te dringen. Een plan waar alle betrokkenen zich na lange tijd van overleg in konden vinden. Maar er lijkt sprake van voortschrijdend inzicht bij Van Egmond. ,,Anderzijds heb ik er als VVD’er vrede mee dat er een extra openbare school bij komt. Ik ga het nu snel met mijn achterban bespreken.”

Frans van Helmond (Algemeen Belang) is kort en bondig. ,,De raad heeft besloten en daar blijven wij in principe achter staan.”

Reuring

Fractievoorzitter Tiny van den Eijnden van D66-Hart voor Asten typeert de ontstane situatie als ‘een interessante discussie’. Wel vindt hij het jammer dat er weer reuring is ontstaan. ,,PlatOO had het wat mij betreft beter moeten communiceren.” Daarentegen is hij wel blij dat PlatOO deze stap zet. ,,Ze hebben extra onderzoek gedaan naar leerlingaantallen en dan loop je wel eens tegen nieuwe informatie aan. Er wordt nu gehoor gegeven aan de oproep van de ouders en dat vinden wij het belangrijkste. Bovendien wordt de verhouding openbaar onderwijs-katholiek onderwijs nu beter. Twee tegen drie in plaats van een tegen drie.”