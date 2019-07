Politiek Asten op ramkoers met museum, gemeente moet 3,5 miljoen euro bezuinigen

Een van de bezuinigingsvoorstellen is een verlaging van de subsidie aan Museum Klok & Peel met tien procent. Dat zou betekenen dat het museum het jaarlijks met bijna 24.000 euro minder moet doen. Volgens Algemeen Belang kan er met die verlaging nog een mooi museum overblijven. ,,We begrijpen dat het ambitieniveau dan moet worden bijgesteld. Het bestuur van het museum is altijd creatief geweest en we hebben er vertrouwen in dat dit gaat lukken", aldus fractievoorzitter Frans van Helmond van Algemeen Belang. D66/Hart voor Asten was iets terughoudender over het bezuinigingsvoorstel. Fractievoorzitter Tiny van den Eijnden: ,,Volgens ons is het beter hier niet te bezuinigen of op z'n minst een lager percentage dan tien procent te hanteren."