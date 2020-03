Politiek Asten unaniem tegen bouw megastallen

ASTEN-HEUSDEN - Als het aan de gemeenteraad van Asten ligt, gaat er definitief een streep door het plan om twee megastallen te bouwen aan de Slobeendweg en de Gezandebaan in Asten-Heusden. Of dat lukt is de vraag; in elk geval werd unaniem ja gezegd tegen de motie van Leefbaar Asten die van het college verlangt het maximale te doen om de bouw tegen te houden.

Hoe zeer de bouw van de megastallen leeft in de Heusdense gemeenschap werd dinsdagavond in het gemeentehuis duidelijk zichtbaar. Op de publieke tribune waren alle stoeltjes bezet en ook in de hal hadden bezorgde bewoners zich verzameld. Voor burgemeester Hubert Vos was het, voor het eerst in zijn lange politieke carrière, even wennen toen hij door de gemeenteraad erop gewezen werd dat bewoners tijdens een motie ook hun mening mochten geven.

Niet meer veilig buitenspelen

Namens de bewoners van de Slobeendweg en de Gezandebaan nam Nanda Ceelen plek achter de microfoon. ,,Wij maken ons heel erg veel zorgen, we willen jullie vragen om er alles aan te doen om de bouw van deze megastallen tegen te houden”, zei ze. ,,Familiebedrijven zijn welkom, daar hebben we niets op tegen maar door de komst van dergelijke stallen zal het vrachtverkeer toenemen en kunnen kinderen niet meer veilig buitenspelen.”

Het plan om aan de Slobeendweg 1344 melkkoeien en aan de Gezandebaan 1150 melkkoeien bij elkaar te huisvesten is al in een vergevorderd stadium. Ondernemer Twan Klein Zieverink - die in 2012 met de eerste plannen bij de gemeente aanklopte - heeft namelijk de omgevings- en de bouwvergunning binnen. Inmiddels is deze ondernemer weliswaar failliet maar heeft zijn curator het plan voor de bouw van de megastal overgenomen.

Stikstofhoofdstad van Nederland

In de raad klonk veel kritiek. Fractievoorzitter Tiny van den Eijnden (D66-HvA): ,,Het is niet van deze tijd, de gezondheid van inwoners uit Heusden komt steeds verder onder druk te staan. Niemand zit te wachten op de komst van deze stallen, alleen de initiatiefnemers. Wie dat zijn is voor iedereen nog steeds gissen.” ,,Heusden wordt zo de stikstofhoofdstad van Nederland, dat kan nooit de bedoeling zijn,” stelde VVD-raadslid Ton van Egmond. En Math Vankan (Leefbaar Asten) en Sandu Niessen (PGA) deelden de opvatting dat zulke megabedrijven zich nooit in de gemeente Asten mogen nestelen.

Te maken met multinationals