Politiek Asten vergadert toch op 14 april in hal gemeentehuis

In de hal is voldoende ruimte voor een opstelling voor de leden van de raad, de burgemeester, griffier, wethouders en gemeentesecretaris met onderlinge afstand van 1,5 meter. Er worden geen tafels geplaatst, raadsleden gebruiken hun iPad en ontvangen een stembriefje met pen.

Publiek wordt niet toegelaten. Om zonder publiek toch in het openbaar te kunnen vergaderen dient de vergadering live te worden uitgezonden. Dat gebeurt via lokale Omroep Siris. De ring boven de hal is uitsluitend voor pers beschikbaar.

Geen microfoons beschikbaar

Indien over een voorstel geen stemming wordt gevraagd is het aangenomen. Uitzondering daarop is dat over voordrachten tot benoeming schriftelijk wordt gestemd. Het wordt de laatste vergadering van wethouder Theo Martens. Zijn opvolger is John Bankers.